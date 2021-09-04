İlçe kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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