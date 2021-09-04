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Haberler Balıkesir Balıkesir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Balıkesir’deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
AA

04.09.2021, 19:27

İlçe kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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