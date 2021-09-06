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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şaşkına çeviren olay! Kazayı görüp yardım istedi hayatının şokunu yaşadı

Balıkesir'de şaşkına çeviren olay! Kazayı görüp yardım istedi hayatının şokunu yaşadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen olayda bir motosikletin yayaya çarpması sonucu Deniz Sural isimli vatandaş yaralandı. Kazayı uzaktan görüp 112'den telefonla yardım isteyen kişi ise, yerde yatan yaralıyı görünce hayatının şokunu yaşadı.

Balıkesir’de şaşkına çeviren olay! Kazayı görüp yardım istedi hayatının şokunu yaşadı
İHA

06.09.2021, 10:27

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu öğrenilen 48 SH 892 plakalı motosikleti sürücüsü S.Ü. o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural'a çarptı. Sural'a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.


Kazada; motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Sural'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti.
Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural'ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

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