CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yine rahat durmadı. CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı duvarlarına zorla fotoğraflarını astıran, İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansına konuşma yapmadığı halde yapmış gibi fotoğraf çektiren Şahin, bu sefer de polislerin üzerine yürüdü.





CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 8 Ağustos günü eşi ve oğluyla birlikte İstanbul'a geldi. Nişantaşı'nda trafik çevirmesine takılan Şahin'in oğlu, iddiaya göre aracını sağa çekmeyerek görevlilerin üzerine sürdü. Camı indiren milletvekilinin oğlu Ege Şahin, aracın Milletvekili aracı olduğunu söyleyerek araçta babasının olduğunu belirtti. Polisler aracın koruma tahsisli olduğunu gösteren belgeyi istediğinde ise yine iddiaya göre Ege ve polisler arasında tartışma çıktı. Milletvekili Şahin'in dâhil olduğu tartışmada taraflar birbirlerine hakaret ve tehditler savurdu.





SEN BU ÜNİFORMAYI HAK ETMİYORSUN

Milletvekili Fikret Şahin, polis memuruna 'Sen bu üniformayı hak etmiyorsun Emniyet müdürünü ve Valiyi arayacağım' şeklinde sözler sarf etti. Milletvekili araçtan indiği sırada diğer polislerin araya girmesiyle arbede önlendi. Görevli trafik memurları asayiş ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen polisler, Şahin ailesini karakola götürdü. İfadesi alınan milletvekili, aracı oğlunun kullandığını, polislere aracın milletvekili aracı olduğunu söylediklerini fakat bu sırada polis memurunun kişisel bilgilerini sorduğunu anlattı.



Polisin kendisine elini kaldırarak 'Sen kim oluyorsun kimlik soracak' şeklinde sözler söyleyerek üstüne yürüdüğünü ileri sürdü. Ege Şahin ise, babasının anlattıklarını doğrulayarak polisin kaba ve üslupsuz şeklinde davranışlar sergilediğini, polisin üzerine yürüdüğü sırada diğer polis memurlarının duruma müdahale ettiğini iddia etti.





SİCİLİN KAÇ SENİN?

İfadesi alınan polis memurları ise, trafik kontrolü yaptıkları sırada Ege Şahin'in kullandığı aracı durdurmak istediklerini fakat sürücü Şahin'in aracı durdurmayarak üzerlerine sürdüğünü, bunun üzerine kimlik ve gerekli belgeleri istediklerini anlattı. Fikret Şahin'in ise 'Ben Milletvekiliyim. Göstereceğim size polis olmayı hak etmiyorsunuz bile Emniyet müdürünü arayın, sicilin kaç senin' diyerek Milletvekilli kartını göstermediğini ifade etti. Diğer polis memuru ise, yaşanan olayla ilgili Fikret Şahin'in kartını göstermediğini, aracı üzerlerine sürdükleri için ne olduğunu anlamadıklarını, telefonunu çıkararak video çekmeye başladığını kaydetti. Tutanak tutmak istedikleri sırada Şahin ailesinin üzerlerine yürüdükleri bu nedenle polisleri arayarak yardım istediklerini kaydetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.