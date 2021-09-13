Çiftliğe kanlı baskın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan 3 kişi, çiftlik sahibini öldürdü, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdı. Bir hayvan kurtarılamazken, 3 hayvanı da yaralayan saldırganlar kayıplara karıştı.



11 EL ATEŞ ETTİLER

Olay, Altınoluk'ta meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan Muharrem Güler'in çiftliğine gelen 3 kişi ortalığı kan gölüne çevirdi. Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler'i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan ineklere de ateş açarak bir ineği öldürdü, 3'ünü ise yaraladı. Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale'nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgilerinin olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın namus meselesi olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.





MUHTAR ADAYIYDI

Kendine ait küçük çiftlikte ürettiği sütü satarak geçimini sağlayan Muharrem Güler, geçen dönem Şahinderesi Mahalle muhtarlığına aday olmuştu.



■ SUAT SALGIN