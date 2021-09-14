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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ baskını: 42 gözaltı

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ baskını: 42 gözaltı

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ baskını: 42 gözaltı

14.9.2021

BALIKESİR ve diğer illerde ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın ve Kütahya'nın da bulunduğu 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN

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