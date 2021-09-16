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Haberler Balıkesir Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

16.9.2021

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanı soyuldu. Alınan bilgiye göre, otomobil ile kuyumcu dükkanının önüne yanaşan soygunculardan biri Mehmet Arslan'ı yanına çağırıp engelli olduğunu ve araçtan inemediğini belirterek 1 yarım altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu altını getirip parasını alırken, diğer 4 şüpheli ise dükkan çevresinde keşif yaptı. İkinci gün aynı taktikle 2 yarım altın alan şüpheliler, boş kalan dükkandan 3 kiloya yakın altını çalarak kaçtı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, çalınan altın ve paralardan bir miktarı bulundu.

■ SUAT SALGIN

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