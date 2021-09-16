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Haberler Balıkesir Uçakta alarm

Uçakta alarm

Berlin’den İzmir’e giden uçağın yolcusu uçuş sırasında kalp krizi geçirdi. Uçak, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na acil iniş yapsa da hastaneye kaldırılan kadın hayata tutunamadı

Uçakta alarm

16.9.2021

ALMANYA'NIN Berlin kentinden, İzmir Adnan Menderes Havalimanına tarifeli sefer yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Türk hava sahasına girdiği sırada yolculardan Serpil E. rahatsızlandı. KALP krizi geçirdiği tahmin edilen yolcu için pilotlar en yakın havalimanı olan Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı ile irtibata geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI
ACİL iniş planlayan uçaktaki yolcu için 112 Ambulansı apronda hazır bekletildi. Uçağın inişinden sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı.

Serpil E. daha sonra apronda bekleyen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YOĞUN bakıma alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uçak daha sonra yolcuları ile birlikte Edremit'ten son varış noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanına gitmek için havalandı.

SUAT SALGIN

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