Milli Egitim Müdürü’nden, acılı anneye makam aracı tahsisi

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde bisikletiyle okula giden 9'uncu sınıf öğrencisine otomobil çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki Saim Yılmaz, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

OLAY, dün sabah saatlerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İda Kavşağı yakınında meydana geldi. S.Y. idaresindeki bisiklet Yasin G. idaresindeki 10 AEH 263 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyan anne Meltem Y. hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Yola çıktığı sırada İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile karşılaştı. Yakup Özbek acılı anneye 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişelenmemesini istedi. Anne, İlçe Milli Eğitim Müdür Yakup Özbek'e teşekkür etti. Ardından Özbek, gözü yaşlı anneyi hastaneye makam aracıyla göndererek kendisine yardımcı oldu. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

SUAT SALGIN