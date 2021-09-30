Balıkesir’de otel sahibi yangından kurtulamadı

BALIKESİR'DE, otel sahibi 47 yaşındaki Nazif Baran çıkan yangında hayatını kaybetti. Burhaniye'de Beyaz Yaşam otelinin bahçesinde henüz belirleyemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği oteldeki yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak ekipler yaptıkları incelemede otel sahibi Nazif Baran'ın cesediyle karşılaştı. Yanarak ölen talihsiz adamın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

■ SUAT SALGIN