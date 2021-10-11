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Haberler Balıkesir Yavru kediyi kurtarmak için lüks cipi parçalamaya kalkıştılar

Yavru kediyi kurtarmak için lüks cipi parçalamaya kalkıştılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, lüks bir cipte sıkışan kediyi bulabilmek için saatlerce çabalayan Özlem Yalçın, yardım istediği itfaiye ekibi tarafından kurtarılan kediyi sahiplendi. Yaralı kediyi veterinere tedavi ettirdikten sonra evinde beslemeye başlayan Yalçın’ın örnek davranışı takdir topladı.

Yavru kediyi kurtarmak için lüks cipi parçalamaya kalkıştılar
İHA

11.10.2021, 09:50

Ayvalık'ta çocukları okul çıkışında alıp, evlerine giderken hareket halindeki aracından bir kedi miyavlaması duyan Aydeniz Et'in yufka yürekli sahibesi Özlem Yalçın, lüks cipini yol kenarına çekti.

Kedi miyavlamasının arabanın tamponu ve motor aksamından geldiğini fark eden Yalçın hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ni arayarak yardım istedi.



İtfaiye ekibinin lüks aracın motor kapağını söküp çıkarmaya çalıştığı kedi 1 saatlik bir operasyonla kaputun keçesinin altından güçlükle çıkarılabildi.
Yavru kedinin masum ve vücudunun bazı bölgelerinde ufak sıyrıkların bulunduğunu fark eden Özlem Yalçın, lüks aracından çıkarılan hayvanın sahiplenerek önce tedavi için veterinere daha sonra da evine götürdü.



Olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazanan Yalçın, tesadüfen orada bulunan muhabirimize yaptığı açıklamada, yavru kedi için gerekseydi lüks aracını da feda edebileceğini söyledi.



Yoldan geçen başka araçlardan kaçmak isterken, kedinin kendi aracının motor kısmına girip saklanmış olabileceğini tahmin ettiğini kaydeden Özlem Yalçın, "Önce kendimiz hayvanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştık ama olmadı. İtfaiye ekibi çağırdık. Sağolsunlar epey uğraştıktan sonra çok şükür sağ salim kediyi çıkardılar. Şu an çok mutluyuz. Kediyi sahiplendik. Evimize götüreceğiz. Veteriner hekimi evimize çağırıp, hayvanın tedavisinin yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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