Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle doymuyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, son bir ayda birçok ödüle layık görüldü. Ayrıca başarılı yönetimi ve yatırım ve projeleri nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz da 11. Buhara Medya Ödülleri tarafından "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

EN BÜYÜK ESPOR MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen 'Genç Dostu Şehirler Kongre'sinde, 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" projesiyle ödül almaya hak kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

"Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" en büyük ve en kapsamlı Espor merkezi olacak. 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük ödülün sahibi oldu. Metin Sözen Büyük Ödülü'nü aldı. e layık görüldü. 11. Buhara Medya Ödülleri Töreni, Ankara'da düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Golden City Awards ödülleri de İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yeni kurulan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM), "Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Ödülü"ne layık görüldü.