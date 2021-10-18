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Haberler Balıkesir Balıkesir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Balıkesir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Balıkesir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler İbrahim Çelik ile Abdullah Topal yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
DHA

18.10.2021, 15:20

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma ilçesi Merinos mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çelik yönetimindeki 10 U 7170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abdullah Topal yönetimindeki 17 HY 561 plakalı balık yüklü kapalı kasa minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışına Çelik ve Topal'ın hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Çelik ile Abdullah Topal'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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