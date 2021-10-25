Kaza, Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Orta refüjde otlamakta olan atlardan birinin kara yoluna çıkması sonucu kadın sürücü Deniz G. idaresindeki 34 AJC 356 plakalı araç, başı boş ata çarptı.
Kaza ucuz atlatıldı. Kadın sürücü, kaza sonrası duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. At ise hafif yaralandı.
Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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