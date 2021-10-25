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Haberler Balıkesir Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde başı boş gezen ata çarpan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu
İHA

25.10.2021, 19:07

Kaza, Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Orta refüjde otlamakta olan atlardan birinin kara yoluna çıkması sonucu kadın sürücü Deniz G. idaresindeki 34 AJC 356 plakalı araç, başı boş ata çarptı.

Kaza ucuz atlatıldı. Kadın sürücü, kaza sonrası duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. At ise hafif yaralandı.

Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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