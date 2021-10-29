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Haberler Balıkesir Sessiz tanıklar “Mehmet’in Hikayesi”nde

Sessiz tanıklar “Mehmet’in Hikayesi”nde

Sessiz tanıklar “Mehmet’in Hikayesi”nde

29.10.2021

YAŞAR Üniversitesinde, Cumhuriyet'in 98. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kurtuluş Savaşını kara kalem çizimlerle anlatan Prof. Dr. Kemal Arı, dönemin sessiz tanıklarını arşivindeki 30 kartpostaldan oluşan "Mehmet'in Hikayesi" isimli sergide beğeniye sundu.
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