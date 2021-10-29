YAŞAR Üniversitesinde, Cumhuriyet'in 98. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kurtuluş Savaşını kara kalem çizimlerle anlatan Prof. Dr. Kemal Arı, dönemin sessiz tanıklarını arşivindeki 30 kartpostaldan oluşan "Mehmet'in Hikayesi" isimli sergide beğeniye sundu.
Sessiz tanıklar “Mehmet’in Hikayesi”nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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