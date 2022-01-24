  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarında son durum ne?

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarında son durum ne?

Balıkesir'de 8 gün önce Manyas Gölü'ne açılan ve sonrasında haber alınamayan balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte yeniden başlanacağını belirtti.

AA

24.01.2022, 14:07

Manyas Gölü’nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarında son durum ne?

AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, 8 gün önce Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açılan ve daha sonra kaybolan Osman Arı'yı (61) arama çalışmalarından henüz sonuç alamadı.

Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kayıp balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte yeniden başlanacağını belirtti.

Osman Arı, 16 Ocak'ta Hamamlı Mahallesi'nden göle açılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İnsansız hava aracı ile de yapılan tarama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Balık avlamak için Manyas Gölü'nü açılmış kaybolmuştu! Arama çalışmalarında 3. gün