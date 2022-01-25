Katili 55 saatlik kayıtları inceleyerek yakaladılar

Balıkesir Edremit'te boşanma aşamasındaki eşi Elif Turan'ı sokak ortasında silahla katleden Kamil Turan, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) 55 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından ele geçirildi. Olay önceki sabah 07.00'de Edremit ilçesi Kadıköy mahallesinde yaşandı. Markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Turan tarafından tabancayla vuruldu. Başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılan kadın oracıkta can verirken, katil zanlısı adam ise silahıyla kaçarak izini kaybettirdi.

ADIM ADIM İZİNİ SÜRDÜLER

Katil zanlısı Turan'ın kaçması üzerine JASAT ekibi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki kameraların kayıtları tek tek incelendi. Şehir içi ve şehirlerarası otobüs firmaları ve kooperatiflerine Kamil Turan'ın fotoğrafları dağıtılırken, toplamda 55 saat süren kamera kayıtları titizlikle izlendi. Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçe merkezi Cumhuriyet mahallesine kadar zanlıyı takip etti.

KÖYDEKİ EVLER TEK TEK ARANDI

Yine güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Turan'ın saklanabileceği alanı daraltan ekipler, mahallede bulunan zeytinlik alanlar başta olma üzere, dere kenarı ve metruk binaları tek tek aradı. Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Kamil Turan kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından kovalamacayla gözaltına alındı. Adli işlemleri başlatılan Turan'ın tanınmamak için kıyafetini değiştirdiği ve telefonunu attığı tespit edildi.

ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ELIF ve Kamil Turan çiftinin 2016'da Kayseri'nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşındaki kızları Eylül ile 10 yaşındaki oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Jandarma ve mahallelinin aramaları sırasında minik Eylül, 'anne' diye seslenince bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Rükiye Tülay'ın eşiyle ayrılmasında Kamil Turan'ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği, sonrasında Edremit'e taşınan Turan çiftinin ise sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.