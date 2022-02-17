  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de erkek terörü! Boşanma aşamasında olduğu eşini vurdu

Balıkesir'de erkek terörü! Boşanma aşamasında olduğu eşini vurdu

Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Balıkesir'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla vurdu. Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı.

İHA

17.02.2022, 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 15:13

Balıkesir’de erkek terörü! Boşanma aşamasında olduğu eşini vurdu

Olay, saat 08.30 sıralarında Hacıyusuf Mahallesi 1. Okul Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan 2 çocuk annesi H.B. (41), uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki kocası Hasan B.'yi (51) sokakta görünce kaçmaya başladı.

Silahını çıkaran Hasan B., kaçan eşini bacağından vurdu. Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı. Kaçan Hasan B. ise, emniyet güçleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalandı.

Bacağından yaralanan H.B., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hasan B. ise adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!