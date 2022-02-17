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Balıkesir'de erkek terörü! Boşanma aşamasında olduğu eşini vurdu

Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Balıkesir'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla vurdu. Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı.