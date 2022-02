Balıkesir’in tarihi kimliği ortaya çıkıyor

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın önderliğinde tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet, şehrin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla Metin Sözen Büyük Ödülü'nü alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilin bütününde uyguladığı restorasyon projeleriyle tarihi yapıları yeniden hayata döndürüyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana; 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamlayan Büyükşehir, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tarihi tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak. Yaptığı çalışmalarla; bir yandan atıl durumda bekleyen yapıları turizme kazandıran Büyükşehir, diğer yandan da yapıların bulunduğu bölgelerin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

KENT KİMLİĞİNE DAHİL OLDU

Marmara ilçesinde bulunan eski Hükümet Konağı'nın restorasyonunu yakın zamanda sonlandırıp, yapının müze olarak işlevlendirilmesine dair proje çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Havran ilçesindeki Terzizade Konağı'nda da çalışmaları tamamlayarak halkın kullanımına açtı. Edremit Güre'de eski ilkokul binasının restorasyonunu sonlandırmak üzere olan Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yer alan Ekinel Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Şadırvan'da da çalışmaları tamamlayarak bu yapıları kent kimliğine kazandırdı. Kentte ayrıca tarihi tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

ŞEHRİN tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, geçmişin belgesi niteliğinde olan eserlerin onarımı ve korunması gerektiğine olan inançla, Balıkesir'in tamamında restorasyon çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

GASTRONOMİ ŞEHRİNE DOĞRU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik gelirlerin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkı amacıyla, şehre özgü ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, bu ürünlerin kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için coğrafi işaret başvuruları yapılıyor. Toplam 14 coğrafi işaretinin 10'u gıda ürünü olan Balıkesir bunlara her geçen gün yenisini ekleme gayretinde. Büyükşehir, Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağı'nın ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi. Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

CAN DOSTLAR İÇİN VETBÜS HİZMETİ

hayvanlarına gerekli özeni her daim gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs'le, 20 ilçede yolculuğuna başladı. Vetbüs gittiği ilçelerde, bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının, hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs projesini hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz'a duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, Vetbüs'ün düzenli aralıklarla ilçelerine gelecek olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler. AFETLERDE GÖREV ALACAK

Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla da oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs, olası bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek.

İLÇELERE MODERN VE KULLANIŞLI OTOGARLAR

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. İlçelerde atıl ya da yetersiz bulunan otogarları yenileyerek modern, işlevine uygun ve güvenli hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Susurluk, Altınova'dan sonra Manyas ve Edremit'te de çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Erdek Limanı'na yanaşan gemilere yük taşıyan TIR'lar sebebiyle trafikte olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek ve TIR'ların parklanma sorununu gidermek için mevcut Erdek Otogarı'nın içerisine TIR otoparkı yaptı. Son iki buçuk yılda 5 otogarı yenileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İhtiyaç duyulan ilçelerimizde otogar yenileme ve inşa etme çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.