Dinamik, güler yüzlü ve çözüm odaklı belediye

Karesi Belediyesi 'Beyaz Masa'larda, 2021 yılı içinde 12 bin 217 vatandaşın istek, talep ve şikayetleri kayıt altına alınarak çözüm için yardımcı olundu. Ayrıca İletişim Merkezi'nde ise 28 bin 345 çağrıya cevap verilerek çözüme kavuşturuldu. Toplam 40 bin 562 talep kayıt altına alındı. Karesi Belediyesi'nde Beyaz Masa ve İletişim Merkezi personeli, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde ve sorunlarının çözümünde yardımcı oluyor. Beyaz Masalarda vatandaşlar bilgi alma, borç sorgulama, borç ödeme, şikayet başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Vatandaşları 'Güler Yüzle' karşılayan Beyaz Masa personeli pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapıyor. Karesi Belediyesi Beyaz Masalarda, 2021 yılı içinde 12 bin 217 vatandaşın istek, talep ve şikayetleri kayıt altına alınarak çözüm için yardımcı olundu. Ayrıca İletişi Merkezi'nde ise 28 bin 345 çağrıya cevap verilerek, toplamda 40 bin 562 talep kayıt altına alındı.

DOĞRU VE ETKİLİ İLETİŞİM

Beyaz Masa personelinin Karesi Belediyesi'nin 'Gülen Yüzü', İletişim Merkezi'nin ise 'Gülen Sesi' olduğunu söyleyen Başkan Dinçer Orkan, "Beyaz Masa birimleri ve İletişim Merkezimiz üst düzey performans ve çalışma azmi göstererek kapasitesinin üstünde hizmet sunmayı başardı. Karesi Belediyesi'ne girdiklerinde güler yüzlü hizmet anlayışını benimseyen çalışanlar ile karşılaşan vatandaşlar, çözüme kavuşan sorunlarının mutluluğuyla Karesi Belediyesi'nden ayrılıyor. Tüm konularda vatandaşın ilk muhatap olduğu Beyaz Masa ve İletişim Merkezi talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle vatandaşlar ile Karesi Belediyesi arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapıyor" dedi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ

Karesi Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana çözümün merkezi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarla yüz yüze temas kuran ve çözüm yolları üreten Beyaz Masa ve telefon ile görüşmeler yapan İletişim Merkezi personelinin özverili çalışmalarına vurgu yaptı.