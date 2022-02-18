Karesi ‘Millet Bahçesi’ gün sayıyor

KARESİ Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda Millet Bahçesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya ve Türkiye'nin korona virüs sürecinden geçtiğini ve bu süreçte insanların rahatlıkla gezerek, vakit geçirebilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Orkan, Millet Bahçesi'nin bu ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

KENTİMİZ ÇOK ŞANSLI

BAŞKAN Orkan, "Büyükşehirlerde temel ihtiyaç bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle oturup dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunmasıdır. Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Ancak yapacağımız projeyle hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi'nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38.000 m2'lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

YAKLAŞIK 38.000 metrekarelik fonksiyonlu alanın içerisinde; çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Millet Bahçesi, Karesililerin tüm ihtiyaçlarını karşılarken, nefes almalarını sağlayacak.