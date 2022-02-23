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Haberler Balıkesir AVM için zeytin katliamı yapacaklardı! CHP'li belediyeden geri adım

AVM için zeytin katliamı yapacaklardı! CHP'li belediyeden geri adım

Balıkesir’de yeşil ile mavinin buluştuğu en güzel ilçeler, CHP’li Belediyelerin elinde ranta kurban edilmeye devam ederken zeytinlik katliamı durdurulmak zorunda kaldı. Doğa katliamının son örneğinin yaşandığı Burhaniye’de Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, belediyeye ait tam 24 Bin metrekarelik zeytin ağaçlarıyla dolu alanı AVM yapımı için ihaleye çıkarmıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve CHP'li belediye geri adım atmak zorunda kaldı.

DHA

23.02.2022, 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 15:41

AVM için zeytin katliamı yapacaklardı! CHP’li belediyeden geri adım

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından yapılan, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezinin yapımı ve işletilmesi ihalesi iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak sözleşme iptal edilmiştir" denildi.

TATLISES ADINA KATILAN İSME İHALE EDİLMİŞTİ

Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için geçen yıl 28 Aralık'ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşme imzaladı.

ZEYTİNLİK KIYIMINDA GERİ ADIM

AVM projesiin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.