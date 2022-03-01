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Haberler Balıkesir Balıkesir'de elektrik direğine çarpan midibüsün sürücüsü öldü

Balıkesir'de elektrik direğine çarpan midibüsün sürücüsü öldü

Balıkesir’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan servis midibüsünün sürücüsü Cengiz Söylen (61), hayatını kaybetti.

DHA

01.03.2022, 13:29

Balıkesir’de elektrik direğine çarpan midibüsün sürücüsü öldü

Kaza, Bandırma- Bursa karayolunda meydana geldi. Cengiz Söylen yönetimindeki 10 S 10283 plakalı servis midibüsü, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü Söylen, direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengiz Söylen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz Söylen'in cansız bedeni, Bandırma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.