Balıkesir’de büyük panik

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınkum Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan D.Ş'ye ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

BİNAYI duman kaplaması üzerine bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. D.Ş'nin de aralarında yer aldığı 6 apartman sakinini tahliye eden ekipler, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın çıkan dairedeki kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. ■ SUAT SALGIN