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Haberler Balıkesir Edremitspor’un hocası Alkan kazada can verdi

Edremitspor’un hocası Alkan kazada can verdi

1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Önünde seyreden minibüse çarptığı öğrenilen Alkan’ın ani ölümü, ilçe halkını yasa boğdu

7.3.2022

Edremitspor’un hocası Alkan kazada can verdi

Balıkesır'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden minibüse otomobiliyle çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan hayatını kaybetti. Çanakkale-İzmir karayolu Yolören Mahallesi mevkisinde Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı şeritte ilerleyen Burak B.'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.



ARACINDA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Alkan'ın çevresinde çok sevilen renkli bir kişilik olduğu, antrenörlüğün yanı sıra Edremit Belediyesi'nde de Akçay sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi. Alkan'ın cenazesinin bugün öğle namazını takiben Zeytinli'de toprağa verileceği öğrenildi.

SUAT SALGIN