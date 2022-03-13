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Haberler Balıkesir Uyuşturucunun şifresi sallama çay

Uyuşturucunun şifresi sallama çay

13.3.2022

Uyuşturucunun şifresi sallama çay

Balıkesir'de polis ekipleri akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın talimatı ile zehir tacirlerine yapılan seri operasyonlarla uyuşturucu bataklığı kurutuluyor. Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu kez bir kafede ünlü bir markaya ait sallama çay paketi içinde esrar satıldığını tespit etti. Zehir tacirlerinin satış sırasında şifre olarak ise 'sallama çay' ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bandırma ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında biri kadın üç kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sallama çay paketleri içinde 113,27 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini açıkladı. ■ FATİH ŞENDİL

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