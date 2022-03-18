69 mahalleye Şehitler Abidesi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Çanakkale Savaşında Şehit olanların isimleri Abide haline getirildi. Kırsal 69 mahalleye yapılan Abidelerdeki isimler 150 yıllık nüfus kayıt defterinden 3 yıllık bir çalışmayla ortaya çıkarılıp abideye yazıldı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı nedeniyle, 69 kırsal mahalleye Çanakkale Şehitlerinin isimlerinin yer aldığı Abideler inşa edildi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından yapılan Abidelerde yer alan Bigadiçli Şehitler, 150 yıllık nüfus kayıt defterinden 3 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Yapılan Anıtlar hakkında bilgi veren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Bu vatanı bize yurt etmek, işgalden kurtarmak için canını verenleri şükran ve minnnetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferinde açılışını gerçekleştireceği 1915 Çanakkale Köprüsü öncesi böyle bir projeyi hayata koyduğunu belirten Avcu, "Türkiye Cumhuriyeti, Atalarımızın bize emanet ettiği vatan toprağı üzerinde dünyanın en büyük köprüsünü kuruyor. Bu köprünün açılışı münasebetiyle biz de burada tekrar şükran ve minnet duygularımızla şehitlerimize sahip çıktık, onları yad ettik" şeklinde konuştu. Bigadiç'in 50 bin nüfusu ve 69 mahallesi olduğunu söyleyen Avcu, "Bu şehitlerimizin isimlerini bir bir, 3 senelik bir çalışmanın neticesinde, tarihçiden oluşan, sosyal bilimciden oluşan, belediyemizin imkanlarıyla mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak bulduk. Bütün cuma namazları sonrası, teravih namazları sonrası ailelerine ulaştık ve bu kayıtları aldık. 69 mahallemize 74 adet Anıt diktik" diye konuştu.