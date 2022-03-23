Otel görevlisi gürültü kavgasında can verdi

Balıkesir'de bir otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan 'gürültü' kavgasında kan döküldü. Silahla yaralanan otel işletmecisi Barış Kıvrak, hastanede ölüme iki gün direnebildi. Katil zanlısı ise tutuklandı.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Edinilen bilgiye göre olay Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız mahallesi, Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin müşterilerinden Ümit Çiçek ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı. Ümit Çiçek ile gürültü çıkardığı için kendisini uyarak Barış Kıvrak arasındaki tartışma bir anda büyüdü ve bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI HALDE BULUNDU

Bu sırada Ümit Çiçek tabancasıyla Barış Kıvrak'ı sırtından vurdu ve kaçtı. Ağır yaralanan Kıvrak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Barış Kıvrak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Ümit Çiçek ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakaladı.

İKİ GÜN DAYANABİLDİ

Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi. Ümit Çiçek de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Barış Kıvrak, Edremit'ten Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı yaralı Ümit Çiçek ise tedavisinin ardından dün çıkarıldığı mahkemede cezaevine gönderildi.

SUAT SALGIN