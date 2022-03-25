CHP’li 2 meclis üyesinin savunması istenecek

EDREMİT Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, Edremit Belediyesi'nin CHP'li 2 meclis üyesinin savunmalarının alınması için belediyeye dilekçe verdi.

'YARISINA KATILMADILAR'

SUSURLUK Belediye Meclis Üyesi AK Partili İbrahim Dürmüş'ün meclis toplantılarına katılımı ile ilgili olarak meclis üyeliğinin düşürülmesi konusu Balıkesir'in siyaset gündeminden düşmezken, Bandırma Belediye Meclisi'nde de aynı gerekçelerle kararlar alınmıştı. Tuna, geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Edremit Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Hasan Güçlü Sakallı ve Ayhan Halil'in savunmalarının istenmesi için belediyeye dilekçe vereceğini açıklamıştı. Tuna, "Bu konuyu gündemde tutanlar, kendileri için nasıl bir karar alacak, göreceğiz" dedi. ■ SUAT SALGIN