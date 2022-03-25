  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir CHP'li 2 meclis üyesinin savunması istenecek

CHP'li 2 meclis üyesinin savunması istenecek

25.3.2022

CHP’li 2 meclis üyesinin savunması istenecek

EDREMİT Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, Edremit Belediyesi'nin CHP'li 2 meclis üyesinin savunmalarının alınması için belediyeye dilekçe verdi.

'YARISINA KATILMADILAR'
SUSURLUK Belediye Meclis Üyesi AK Partili İbrahim Dürmüş'ün meclis toplantılarına katılımı ile ilgili olarak meclis üyeliğinin düşürülmesi konusu Balıkesir'in siyaset gündeminden düşmezken, Bandırma Belediye Meclisi'nde de aynı gerekçelerle kararlar alınmıştı. Tuna, geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Edremit Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Hasan Güçlü Sakallı ve Ayhan Halil'in savunmalarının istenmesi için belediyeye dilekçe vereceğini açıklamıştı. Tuna, "Bu konuyu gündemde tutanlar, kendileri için nasıl bir karar alacak, göreceğiz" dedi. ■ SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA