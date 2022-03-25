Karda kalan leylekler ‘Acil İniş Pisti’ne indi

BALIKESİR Büyükşehir ve Bigadiç belediyeleri, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler için 6 ayrı 'Göç Yolu Acil İniş Pisti' oluşturdu. Soğuk ve yağışlı havalarda göç edemeyen leylekler, günlük yemlemesi yapılan acil iniş pistlerine inerek havaların ısınmasını bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur ile Mustafa Canbey, Bigadiç Işıklar'da leylekler için oluşturulan 'Göç Yolu Acil İniş Pisti'nde' incelemelerde bulundu.

Bigadiç Belediye Başkanı Avcu'nun büyük bir doğa ve hayvansever olduğunu ispatlayan bir çalışmaya imza attığını söyleyen Yılmaz, "Mart'ta birden kar yağmasıyla leylekler iniş yapmak zorunda kaldı. Soğuk havada leyleklerin yaşamlarını sürdürebilmesi için bölgeye yemleme yapıldı.

Leylekler şimdi göçe devam edebilmek için havaların ısınmasını bekliyor. 1 milyon leyleğin göç yolu üzerinde yapılan bu çalışma için İsmail Avcu başkanıma teşekkür ederim" dedi. ■ SUAT SALGIN