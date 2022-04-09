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Haberler Balıkesir Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı! Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. ile oğlu Barış Y. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada baba oğlunu satır ile başından yaraladı. Aldığı çok sayıdaki satır darbesi yüzünden olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

09.04.2022, 22:02

Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı.

Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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