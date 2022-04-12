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Haberler Balıkesir 25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı

25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferlerine ara verilmişti. Seferler 25 ay sonra yeniden başladı. Yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

AA

12.04.2022, 16:14

25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı

İlçede yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz hudut kapısının bir daha kapanmamasını temenni eden Kantarcı, "Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ufuk Ova da seferlerin, salgın sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Her iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafisi için mücadele edeceğine inandığını anlatan Ova, "Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Turizm firmasının sahibi Ali Jale, uzun yıllardır deniz yolcu taşımacılığı yapmalarına rağmen seferlere hiç bu kadar ara vermediklerini belirtti.

İşlerine geri dönmelerinin, Midilli ile Ayvalık halklarını yeniden buluşturmalarının kendilerine umut verdiğini kaydeden Jale, "Pandemiden bizimle birlikte Ayvalık esnafı da ilçe ekonomisi de oldukça fazla etkilendi. Tabii bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

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