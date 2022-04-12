Önce can aldı şimdi can olacak

Balıkesir'de uyuşturucu kullandıktan sonra intihar edeceği esnada kendisine engel olmak isteyen eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne neden olan, kızı E.A. (11) ile yaralı kurtulan Fatih Akça'nın (40) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi oğulları Akça'nın organlarını bağışladı.

TAM TETİĞİ ÇEKECEKTİ

Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde 2 Nisan'da yaşanan olayda, hayvan besiciliği yapan ve poliste uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. Fatih Akça, uyuşturucu madde aldıktan sonra tabancayla intihara kalkıştı, tam tetiği çekeceği esnada eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde öldü.

BU KEZ DE KIZINI VURDU

Fatih Akça, bu kez de yatağın altındaki tüfekle intihara kalkıştı. Bu defa da kızı E.A. engel olmaya çalışınca patlayan tüfekten çıkan saçmalar ikisine de isabet etti. Vücudunun çeşitle yerlerinden yaralanan baba kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ENTÜBE EDİLDİ

Jandarma, olayın yaşandığı esnada korkarak evden kaçan çiftin oğulları A.A'yı (8) bulup yakınlarına teslim etti. Anne ile oğlu Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan diğer kardeşler E.A. ile A.A. Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Tedavi sırasında gerçekleşen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Akça, sonra da entübe edildi. Akça'nın önceki gece de beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının organlarının bağışlanması kararı verdiği Fatih Akça'nın 2 böbrek ve karaciğeri, nakil işlemleri için Düzce ve Bursa illerine gönderildi.

SUAT SALGIN