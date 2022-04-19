Edremit polisinden suça ve suçlulara geçit yok

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalar dikkat çekiyor. Mart ayında yapılan çalışmalarda; çok sayıda silah, 120 gram esrar, 149 gram bonzai, 22 bin 820 adet sentetik hap, 2 bin 670 gram metamfetamin, 37 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 34 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet kurusıkı silah, 347 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Uygulamalarda 10 bin 581 şahıs sorgulandı, aranan 223 şahıs yakalandı.

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