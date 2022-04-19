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Haberler Balıkesir Edremit polisinden suça ve suçlulara geçit yok

Edremit polisinden suça ve suçlulara geçit yok

19.4.2022

Edremit polisinden suça ve suçlulara geçit yok
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalar dikkat çekiyor. Mart ayında yapılan çalışmalarda; çok sayıda silah, 120 gram esrar, 149 gram bonzai, 22 bin 820 adet sentetik hap, 2 bin 670 gram metamfetamin, 37 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 34 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet kurusıkı silah, 347 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Uygulamalarda 10 bin 581 şahıs sorgulandı, aranan 223 şahıs yakalandı.
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