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Haberler Balıkesir Alacak kavgasında baltayla öldürüldü

Alacak kavgasında baltayla öldürüldü

20.4.2022

Alacak kavgasında baltayla öldürüldü
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde bir kişi alacak verecek tartışmasında baltayla öldürüldü. Altınoluk Mahallesi'nde Mustafa Ateş ve K.Y. arasında iddiaya göre alacak-verecek ve devir işlemleri nedeniyle husumet yaşanıyordu. K.Y, Mustafa Ateş ile Altınoluk sahil bölgesinde karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada Mustafa Ateş aldığı balta darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri tarafından K.Y. ve oğlu S.Y. gözaltına alındı. ■ SUAT SALGIN
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