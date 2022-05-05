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Haberler Balıkesir Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi

Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunmasını yüzlerce vatandaşın adeta film izler gibi izlemesi dikkatleri çekti.

İHA

05.05.2022, 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 17:40

Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi

Menderes Bulvarı üzerinde bir binanın çatı katına çıkan Y.C. isimli kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bir düşme olayına karşı hava yastığı kurdu.

Polis ikna ekipleri ise çatıya çıkarak intihar girişimini sonlandırmak için müzakere çalışması yaptı.

Bu sırada ise trafiğe kapanan yolda yüzlerce kişi adeta sinema izler gibi intihar girişimini yaklaşık 1 saat boyunca izledi.

Bazı vatandaşların ise çatı katında yaşanan can pazarını ve müzakere çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaşması "insanlık ölüyor mu" dedirtti.

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