Balıkesir’e şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Er Oktay Salar’ın naaşı memleketine uğurlandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü tarafından Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) acı haberi, Balıkesir'in Balya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın acı haberi, Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Çamavşar Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar'a (40) ulaştı.

Askeri yetkililerden acı haberi alan ve fenalaşan Mehmet Salar'a, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Türk bayrağı asılan eve taziye için ailenin yakınları ve komşuları geldi.

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın evin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi. Şehit Piyade Er Osman Salar, memleketi Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.

MEMLEKETİNE TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Şehit Salar'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Salar'ın cenazesi, Balıkesir'e gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.