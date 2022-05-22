110 milyon ek borç var zorla bağış toplanıyor

Balıkesir'de seçim vaatlerini yerine getiremeyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a tepkiler artarken, son meclis toplantısında bol milyonlu borç rakamları havada uçuştu. Borç batağındaki belediyenin 2022 tahmini borç rakamlarına 110 milyon liranın daha eklenmesinin yanında, vatandaştan belediyede yapılacak hizmetlere karşılık alınması planlanan 5 milyon lira bağış miktarı da tepkilere neden oldu.

42 MİLYON DAHA EKLENDİ

Edremit Belediyesi, İller Bankası'ndan alınan payı ek gelir bütçesine 42 milyon lira olarak koydu. Ancak 2022 yılı tahmini bütçesine zaten 68 milyon lira rakam koyulmuştu. Bu ek 42 milyon liranın neden istendiğini soran Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, "İnşallah patlamasın ve biz haksız çıkarız. Ama böyle belediye yönetilmez! Edremit halkı bunu hak etmiyor. Bu rakamların hesabını soracağız" dedi.

Bir önceki yıla oranla 10 kat artırılan bağış miktarına da tepki gösteren Tuna, "5 ay içinde bu 5 milyon TL'yi nereden çıkarttınız? Bu bağışı kimden alacaksınız? Önceki yıllarda bu rakamların yarısını bari alsaydınız" diye konuştu. Oturumda Edremit Belediye Meclisi, belirlenen bütçeye ek olarak 110 milyon lira borçlanma talebinde bulundu. Belediyenin zaten borç batağında olduğunu dile getiren Murat Tuna, "Hala daha borç yetkisi istiyorsunuz. Bu oyları belediyeyi iflas ettirmek için mi topladınız? Vaatlerinizi yerine getirin" dedi.

ŞAMPİYONUN MÜKAFATI GÖREVDEN ALINMAK!

1966 Edremitspor Futbol Takımı, bu sezonu şampiyon olarak bitirip Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) Ligi'ne çıktı. İlçe çapında önemli bir başarıya imza atılan kulübün yönetimi ise görevden alındı. Spor camiasında şok etkisi yaratan olayı, Cumhur İttifakı üyeleri meclis kürsüsünden duyurdu. "Şampiyonluğunu ilan eden bir kulübün yönetimi neden görevden alındı?" diye soran Cumhur İttifakı üyeleri, "Görevini iyi yapan, Edremit'in gururu olan bir takımın yönetim kurulu ne niyetle görevden el çektiriliyor? Bunun cevabını bekliyoruz. Başarılı bir oluşum görevden alınmaz, takdir edilir. Perde arkasında başka hesaplar mı var bunu çıkıp vatandaşlara açıklayın" ifadelerini kullandı.

■ SERHAT ŞENKÖKCÜ