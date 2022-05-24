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Haberler Balıkesir Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, takip sonucu düzenlenen operasyonda binlerce kutu boş ve dolu kaçak makaron ele geçirdi.

24.05.2022, 16:46

Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin bu çerçevede takip sonucu düzenlediği operasyonda 10 bin adet beyaz renkli kutular içerisinde TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron, 29 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak İ.A. (29) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği açıklanırken, kaçak tütünle polisin amansız mücadelesinin süreceği öğrenildi.

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