Ana arılar artık yeni evlerinde

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 dönümlük arazide kurulan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen ana arılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere hibe olarak verildi.

DESTEĞE DEVAM

YAKLAŞIK 500 kovan ile ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, geçen yıl yüzük şeklinde 10'ar adet olarak toplam 5 bin adet ana arıyı ücretsiz olarak dağıttıkları bu yıl da hedeflerinin 9 bin adet olduğunu açıklayarak, "Arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ