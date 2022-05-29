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Haberler Balıkesir Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 6'ı tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

29.05.2022, 11:31

Balıkesir’de göçmen kaçakçılarına darbe

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 10 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 bıçak ve 2 pasaport ele geçirdi.

Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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