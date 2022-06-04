Balıkesir’de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 14,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. AFAD'dın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Öte yandan Balıkesir'de 01.13'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gece yarısında oluşan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir'de art arda 2 depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı deprem için açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel Yılmaz, 'Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin' dedi. Balikesir'de yaşanan depremle ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada hemşehrilerimizle birlikte olup BAKOM Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi takip ve koordinasyonu sağlamaktadır. Merkez üsse yakın tüm kırsal mahalleler İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Yağcılar, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı, Şamlı ekiplerimiz taradı herhangi bir olumsuzluk yoktur.

120 DAKİKADA 30 ARTÇI DEPREM

Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi. Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi.