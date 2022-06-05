Balıkesir beşik gibi! Peş peşe 2 deprem

Balıkesir'de dün art arda meydana gelen 7 deprem sonrasında bugün 2 deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yeniden sallanmaya başlayan Balıkesir'de 3 dakika arayla 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı.

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü, ilk depremin saat 13.28'de 3.2, ikinci depreminde saat 13.31'de 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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