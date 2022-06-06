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Haberler Balıkesir Elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı

6.6.2022

Elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı
BALIKESİR'İN Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi. Orman İşletme Müdürlüğü için Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan babasına yardım eden Fatih Çelik (20), yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı. Baba Ahmet Çelik, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Fatih Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ
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