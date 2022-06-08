Edremit Belediye Başkanı darp edildi

BALIKESİR'İN Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye binasında A.T. tarafından darp edildi. Şahsın kafa atması sonucu başından yaralanan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelenlere, "İşte görüyorsunuz, mafyalarla mücadelenin sonucu bu oldu" şeklinde söylemlerde bulunan Başkan Arslan'ın konuyu çarpıtmaya çalıştığı öğrenildi.

Arslan'ın mafyalar ile sorun yaşamadığı, sabıka kaydı kabarık olan A.T. isimli şahısla girdiği tartışma sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Kumar oynatılmasına yer temin etmek, rüşvet, suç örgütleri, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan ve denetimli serbestlikten dışarıda olan A.T. isimli şahsın belediyeden Altınoluk'ta çay bahçesi yeri kiraladığı ve arazide belediyenin iş makinelerinin çalışması üzerine başkan Hasan Arslan ile görüşmeye gittiği öğrenildi. Tartışma çıkınca A.T'nin Arslan'a kafa attığı ifade edildi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ