Dünyanın en iyi pilotları Balıkesir’deki 193. Öncel Filo’da yetişiyor

Asker çocuğu olduğunu ifade eden teğmen, hayatının askeri birliklerde geçtiğini belirtti. Pilotluğun çocukluk hayali olduğunu dile getiren teğmen, şunları söyledi:

"Böyle bir yolu tercih ettim ve başardım. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Arkadaşlarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Havacı olmak isteyenler asla vazgeçmesinler, sürekli çalışmaya devam etsinler. Asla gözlerinde büyütüp vazgeçmesinler çünkü yapılabilecek bir iş. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizim ülkemizde de başarılı bir şekilde yapılıyor. Genç kardeşlerimiz çalışmaya ve inanmaya devam etsinler. Uçağa her adım attığımızda geçtiğimiz süreç, ailemizin vermiş olduğu destek, uçtuğumuz her dakika, yaktığımız her yakıt vatanın, milletin emeği. Havada her an bunu hissediyorsunuz. Görevinizi bu hassasiyetle yapıyorsunuz, aslında çok yüksek bir duygu seli içinde işimizi yapmaya çalışıyoruz."