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Haberler Balıkesir Edremit Belediye Başkan Yardımcısı da açığa alındı

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı da açığa alındı

12.6.2022

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı da açığa alındı

BALIKESİR Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darbedilmiş, burnu kırılan Arslan, tedavisinin ardından saldırgandan şikayetçi olmuştu. Mecit T'nin gözaltına alınmasından sonra olayla ilgili 3 belediye görevlisi de açığa alınmıştı.

Belediyede başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.

Başkan Arslan, "Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler" dedi. ■ SERHAT SENKÖKCÜ

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