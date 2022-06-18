Balıkesir, uluslararası çalıştayın ev sahibi oldu

Balıkesir Göstergebilim Çalıştayına ev sahipliği yapıyor. Çalıştayda Türkiye'den 63, yurt dışından ise 15 ayrı bilim insanı katılımcı olarak yer aldı. Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'de 2 gün süreyle gerçekleştirilecek Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.



ÖNDE GELEN İSİMLER KATILDI

AVLU Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ve göstergebilim alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını ağırlayacak çalıştayda, farklı alanların göstergebilim ile ilişkileri de ele alınıyor. Göstergebilim; işaretlerin üretilmesi ve anlamlandırma ile incelenmesine dayanan yeni bir dal olarak, bilim dünyasına yepyeni bir pencere açıyor.



■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

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