Belediye çöpten elektrik üretiyor

2050'ye kadar karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni, Belediye Meclis kararıyla imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vahşi depolama alanlarını ıslah ederken diğer yandan da düzenli depolama alanlarını artırarak atık yönetimini sürdürülebilir hale getirme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca düzenli depolama alanlarında toplanan atıkları kendi tesisinde bertaraf eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 450 bin ton çöpü işleyerek elektrik enerjisine dönüştürüyor.

TARLADAKİ ATIKLAR 'KUZU'YA DÖNÜSÜYOR

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğinde "Tarlada Sıfır Atık" projesini hayata geçiren Büyükşehir ve kooperatif, tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen zirai ve tarımsal atıklar ile atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen "Tarlada Sıfır Atık" projesi kapsamında; zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500 kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu hediye edilecek.