Kuma getirmek isteyen ağabeyini öldürdü

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde yaşayan Harun K. (24) eşinin üzerine kuma getirmesine onay vermedikleri için eşi Esra K. (22) babası Muzaffer K. (50) ve annesi Emine K'yi (41) darp etti. Harun K'ye engel olmaya çalışan erkek kardeşi A.K. (14) mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp evden ayrılan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

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