Süt üreticilerine büyük destek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerinin ellerini güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. İhtiyaç duyulan 12 ilçede; köy birlikleri ve kooperatiflere toplam maliyeti 3 milyon 944 bin lira eden 19 süt tankı dağıtan Büyükşehir, üreticilerin yüzünü güldürdü. Tanklar sayesinde üreticiler; sütlerini daha sağlıklı koşullarda toplayarak bozulmasının önüne geçecek ve firmaların tankları yerine kendilerininkini kullanarak onlara bağlı kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törenle; Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Kepsut, Karesi, Manyas, İvrindi Sındırgı ve Susurluk'ta faaliyet gösteren köy birlikleri ile kooperatiflere 19 soğutmalı süt tankı teslim edildi.

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